Vene räppar jäi Dubais oma rahvuse tõttu hätta: ma olen kodutu!

Kreedil pole viimased kümme aastat olnud põhjust raha pärast muretseda. Kuid nüüd avastas ta, et tema Venemaal tehtud pangakaardid on välismaal kehtetud ning muid võimalusi tal maksmiseks ka pole.

Räppar ise tunnistab, et ta on nagu kodutu Dubais. Laulja sõnul ei töötanud ühes supermarketis ostude eest tasumisel kassas ükski tema pangakaart. Samuti ei saanud oste osta tema sõbrad, kellel oli sama olukord. Ka nemad kolisid sinna Venemaalt.

"No siis saime aru, et meil pole sularaha ja me ei saa millegagi maksta," kurtis Creed rahapuuduse üle.