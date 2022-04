Venemaalt Eestisse pagenud näitleja Julia Aug lavastab Ukraina tuttavatelt saadetud kirjadel põhinevat lugu: pärast eilset päeva on väga raske kirjutada

"Mitte ainult praegu. Aga eriti praegu. Praegu kirjutame iga päev. Ja üldse on Ukrainas praegu selline ütlemine, et kui sa hommikul ärgates kirjutad oma sõbrale, nii nagu sina, siis on see peaaegu nagu armastuseavaldus. Me kirjutame üksteisele ja nad räägivad mulle, mis siin ja praegu toimub," rääkis Julia.

Mida on naisele täna kirjutatud? "Pärast eilset päeva on väga raske kirjutada. Sõnad said peaaegu otsa, sest eile ilmusid materjalid Butšast."

Talle tundus, et kõige hirmsamaks hetkeks oli õhurünnak Mariupoli draamateatrile. "Aga siis tuli eilne päev ja sai selgeks, et Butša materjalid on hirmsamad kõigest, mida võis ette kujutada. Näiteks täna kirjutas minu sõbranna Kiievist, et neil sadas öö otsa paduvihma. Ja see on väga hea, sest vihm peseb räpasuse minema ja annab lootust."

Eesti vaatajatele on toonases Leningradis sündinud, kuid Narvas üles kasvanud ja seal keskkooli lõpetanud Julia Aug tuttav filmidest "Kupee nr 6" ja "Seltsimees laps". Venemaalt lahkus ta 4. märtsil. "Ma tõesti ei tea. Mul on tõepoolest väga raske, sest ma töötan dokumentaalmaterjaliga ja tõin hiljuti siin Eestis detsembri keskel välja lavastuse holokaustist "Ema, kas meie kass on ka juut?". Selle holokausti teemalise näidendiga töötades küsisime kogu aeg endalt, mis peab inimesega juhtuma, et ta hakkaks tapma inimesi, kes elavad temaga samal tänaval," rääkis Aug.

Julial oli ka julgust anda Venemaal allkiri sõja vastu. "Jah, mitte ainult allkiri. Ma salvestasin ka kaks sõjavastast videopöördumist ja osalesin ka mõnes striimis, mis salvestati kanalil Dožd, mis mõne aja pärast likvideeriti," ütles ta.

Lavastust "Х** войне. M*** sõda. Ukraina. Kirjad rindelt." mängitakse sellel kevadel ainult viis korda – 14 ja 15.aprill Tallinna Vaba Lava, 16.aprill Narva Vaba Lava, 18.aprill Tartu ERM ja 26.mai uuesti Tallinna Vaba Lava.