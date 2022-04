KLÕPS | Nii suur juba! Anni ja Tomi Rahula tütar on tublisti kasvanud: kõige ägedam tegelane maailmas

"Minu suur neiu! See on see klassikaline ütlus, et hetkega on lapsed suured. Ma saan ainult nõustuda...täiesti pöörane lausa! Me mängime, naerame, vaidleme, nutame, õpime, vestleme, küpsetame, arutame, kallistame, koristame, trallitame .. teeme kõike! Uskumatu, et minu pisike beebi on nii armsalt suureks neiuks sirgunud. Kõige ägedam tegelane maailmas!" kirjutas Anni oma Instagrami postituse juurde.