Mart Sanderil kitsas käes: Jüri Muttika aitas mul kohvi osta

"Maskis laulja" saatejuht Mart Sander märgib oma Facebooki lehel sarkastiliselt, et on nüüd jõudnud pankrotti: Tallinna polütehnikumi filmifestivali žüriis olnud filmitegija avastas baaris kohvi ostes, et kõik tema kolm krediitkaarti lükati tagasi. "Kui Jüri Muttika poleks 8 eurot laenanud, kirjutaksin neid ridu võlavanglast," ütleb ta irooniliselt, ning lisab õpetussõnad: "Filmitegemine on hävituslik ettevõtmine, head noored filmitegijad."