Alika Milova astub Rakvere Funkfestil üles erakordse repertuaariga

Talendisaates "Eesti otsib superstaari!" rahva südamed võitnud Alika Milova ei teinud juba võidu poole pürgides saladust, et funk-muusika on talle eriti südamelähedane ja Rakveres toimuval festivalil astubki ta koos oma bändiga üles just funkiliku repertuaariga.

"See on üks oodatumaid kontserte sel suvel! Lubame, et paneme laval hullu ja pakume inimestele head show-d!” rääkis Alika, et on koos ansambliga juba väga ootusärevil.

Alika sõnul lummab teda funki juures ainuüksi juba selle põnev ajalugu, aga ka muusikastiili elavus, mis kõnetab inimesi sõltumata vanusest. Superstaar lisas, et lemmiklugusid on tal niivõrd palju, et lõplikku kava pole ta oma bändiga veel kokku pannudki, sest valik on nii suur.

Siim Aimla on Eesti muusikamaastikul tegev juba paarkümmend aastat – tema nakatavat energiat ja teravmeelsust on jagunud kõigile, kes on muusikuga koostööd teinud. Funk on Siim Aimla soontes tuksunud juba pikka aega ja omanimeline funk-koosseis on end pühendanud selliste raskekaallaste nagu James Brown, Michael Brecker ja Nils Landgreni kõlade elustamisele.

Eeskujude kõrval on koosseisus aga suur roll ka omaloomingul, mis on koondatud 2019. aastal ilmunud koosseisu debüütplaadile "We need to talk!” ja värskelt märtsis välja tulnud albumile “Blind Date.”

Rakvere Funkfest toimub 23. juulil vallimäe nõlvadel. Tänavu on peaesinejaks Eurovisioni lavadel maailmakuulsaks saanud Islandi laulik Dadi Freyr. Lisaks on festivalile oodata ka teisi kodumaiseid tipptegijaid ja kavas on ka juba traditsiooniks kujunev eriprojekt, mille raames taaselustati näiteks eelmisel aastal legendaarse Genialistide looming. Seekordset eriprojekti pole veel välja kuulutatud.

Rakvere Funkfesti piletid on juba müügis veebilehel www.funkfest.ee.