Varsti on saabumas see osa aastast, kui Venemaa üks kuulsamaid telesaatejuhte Vladimir Solovjov oleks sõitnud Itaalias asuva Como järve juurde, et puhata oma mitmes häärberis. Kuid Solovjov on üks Putini esipropagandiste ning seetõttu võeti temalt sanktsioonide raames majad ära.