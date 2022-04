KROONIKA PODCAST | Täna algab moenädal! Aldo Järvsoo ja Riina Põldroos paljastavad: lavale tulevad nii pruudid kui lesed

"Kõik, mis on seotud vabadusega ennast väljendada, on täpselt sõja vastu. Kõik töötab selle vastu. Samamoodi moenädal, mis Kiievis ära jäi, siis meil on veel võimalu seda teha. Meil on võimalus näidata läbi moenädala ka oma meelsust ja toetust ka Ukrainale," leiab moekunstnik Aldo Järvsoo.