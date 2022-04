EDULUGU | "Apteeker Melchiori" produtsendid sõlmisid lepingu Amazoniga

Endine kasiinokuningas Armin Karu (56) on käesoleval aastal linastuva filmitriloogia "Apteeker Melchior" üks produtsente. Ärimees rõhutas, et tegemist on Eesti jaoks enneolematu filmiprojektiga. Kuigi selle mastaapi võrreldakse lausa "Harry Potteriga", ütles Armin Karu: "Minu ainukene tingimus oli see, et peab tulema sama legendaarne film nagu "Viimne reliikvia", vahendab ERR-i portaal Menu "Pealtnägijat".