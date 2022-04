Ed Sheeran võitis kohtus hiti "Shape of You" plagiaadisüüdistuse lahingu

Kohtunik kinnitas kolmapäeval, et muusik ei tuginenud laulu loomisel 2015. aastal Sami Chokri välja antud loole "Oh Why", vahendab Menu BBC-d.

Chokri, kes kasutab artistinime Sami Switch. väitis, et Sheerani looming sarnaneb väga tema loodud laulu refräänile.

Kohtunik Antony Zacaroli jõudis otsusele, et Sheeran pole ei tahtlikult ega alateadlikult kopeerinud Chokri laulu.

Pärast otsuse langetamist tõdes Sheeran, et taolised alusetud süüdistused on juba liigagi tavapäraseks saanud. Tema hinnangul tehakse kaebusi selle teadmise ja ootusega, et artistidele tundub omavahelisele kokkuleppele jõudmine odavam ja lihtsam kui kohtutee, isegi, kui selleks tegelikult mingit alust pole.

Sheeran kirjutas oma edetabelite tippudesse kuulunud hiti koos Snow Patroli liikme John McDaidi ja produtsent Steven McCutcheoniga. Mõlemad kinnitasid, et polnud kunagi varem kuulnud laulu "Oh Why".

Chokri jäi endale kindlaks, et Sheeran oli kuulanud ja kopeerinud tema loomingut.

"Shape Of You" on esimene lugu, mis on Spotifys saavutanud üle kolme miljardi striimi.