Eestlastele on vägagi tuntud tõsielusaadete formaadid nagu "Love Island" või "The Voice", millest meie põhjanaabrid on teinud vägagi edukad enda versioonid. Siinpool Soome lahte pole need veel käiku läinud. Nende kahe ja ka paljude teiste saadete puhul on stsenaristiks Lari Seppälä, kes on televisioonis töötanud juba aastakümneid. Tema on selle taga, et kokku saadud osalistest tuleks üks hea reality. Nüüd on ta otsustanud paljastada telemaagia saladused.