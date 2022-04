ANU SAAGIM 60 | Bravuuritari üks skandaalsemaid intervjuusid, mis ajas kogu riigi pöördesse

Anu, kes on ametis ka portaali Elu24 peatoimetajana, täitis läinud nädalal päevalehtede ja uudisteportaalide esikülgi lausa päevade kaupa. End paadunud ateistiks nimetav Saagim pidutses pärast Madonna kontserti oma sõpruskonnaga Püha Vaimu kirikus, kus 15. sajandist pärit Bernt Notke maalitud kappaltari ees leidis koha DJ pult ning võlvide all voolas alkoholi ojadena! Peoseltskond pääses napilt kriminaalmenetluse alustamisest. Pealegi ei sündinud kiriku väärtuslikele sajanditevanustele taiestele kahju.



Kui su osalemine Madonna kontserdi järelpeol Püha Vaimu kirikus välja arvata, siis milline on olnud siiani su suhe usu ja kirikuga?

Olen nõukaaja laps ning lood Jumalast ja Jeesus Kristusest on olnud minu jaoks muinasjutud.