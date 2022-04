Kristel Aaslaid Poolas põgenikke nähes: mitte keegi ei taha selles olukorras olla

Aaslaid sõnas, et kõige kurvem oli näha väikeseid lapsi. "Väikesed lapsed öösel kell kolm ringi jooksmas. Ja seal samas kõrval emad, kes on tohutult väsinud. Mitte keegi ei taha selles olukorras olla."

Gram-Of-Funi liige Kostja Tsõbulevski ütles, et ta on mõelnud minna kaitseväe kaudu ka sõjaliselt ukrainlastele appi. Muusiku peas muutus midagi 1. märtsil. "Sain aru, et reeglid enam ei kehti. Inimeste näod olid nõutud. Mul tekkis üsna tõsine ärevus, sest sain aru, et kõik on võimalik," tunnistas ta.