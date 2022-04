VIDEO | Tuhandeid eurosid maksev väljakutse: Venemaa staarid hävitavad sotsiaalmeedias oma Chaneli kotikesi

Venemaa kuulsaimad ja rikkaimad naised on pettunud Chaneli moemajas. Lisaks sellele, et luksusbrändi poed suleti kõikjal Venemaal, on nüüd vaja idanaabritel täita välismaal asuvates Chaneli esindustes blankette, millega nad lubavad, et ei kanna nende loomingut oma kodumaal. Vastulöögiks on mitmed idanaabrite kuulsad näod hakanud oma Chaneli kotikesi hävitama.