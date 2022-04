Ainus kirikusse lubatud fotograaf paljastas tõe: palee oli tegelikult keelanud pildistada kuningannat ja Andrew'd koos

Nüüd on selgunud, et skandaalsed klõpsud poleks tohtinudki sündida. Nimelt väidab fotograaf Richard Pole, et piltnikele anti kindel käsk mitte pildistada ema-poja tandemit. "Loomulikult ei allunud ma sellele," tunnistab mees tagantjärele, et selliseid asju tuleb läbi kaamerasilma kajastada.

"Kõrvalisele inimesele võib antud käsk tunduda mõistlik. Võiks isegi küsida, et milles siin probleem on? Kuningannale ju tuleks tagada privaatsus, eriti kõrges eas. Olen nõus, aga... Kui BBC teeb sündmusest üle maailma otseülekande, peab mul olema õigus sündmuse ainsa ametliku fotograafina pildistada kõike," ütleb Pole.

Piltniku sõnul oli kuninganna saabumine Westminster Abbeysse päeva üks tähtsamaid momente juba enne seda, kui saadi teada, et teda on saatmas just häbistatud Andrew. Spekuleeriti, kas monarh võiks kirikusse saabuda hoopis ratastooliga.

"Teadsin juba pilti tehes, et just see on see klõps, mida iga uudisteagentuur kasutama hakkab. Kui ma enda algse koha peale tagasi kõndisin, möödusin palee pressiesindajast. Palusin talt sosistades vabandust," meenutab Pole.