Caitlyn Jenneril läheb uues tähtsas ametis täpselt nii halvasti, kui seda võis ette ennustada

Kuigi 72-aastasel Jenneril on piisavalt telekogemust ning ta on avaliku elu tegelane juba üle poole sajandi, siis tema esimesed katsetused uudistesaates on kukkunud kolinal läbi.

Kuna ta ise vahetas viis aastat tagasi sugu ning muutus Bruce'ist Caitlyniks, siis arvati, et just tema oleks ideaalne stuudioekspert rääkimaks LGBTQ+ teemadel. Kuid tuleb välja, et Jenner võib olla sugu vahetanud, aga ta ei poolda sellistel teemadel rääkimist lasteaialastele ja algkooliõpilastele.

"Nagu te teate, olen trans, aga ma ei ole transaktivist," ütles Jenner eelmisel nädalal saatejuhile Sean Hannityle. "See on vaid üks osa minu elust. Minu elus on nii palju muudki."

Näiteks teatas ta, et transsooliseks olemise kõrvalt on ta ka patrioot ja vabariiklaste toetaja. Seetõttu on tema vaated antud küsimuses ka konservatiivsed.