Poleks arvanudki! 7 veidrat asja, mida räppar villemdrillem esinemise ajal lava taha nõuab

Selgub, et villemdrillemi rider on päris pikk ning siin leidub ka üsna etteaimatavaid nõudmisi, näiteks erinevat vett, küll mulliga, küll ilma, samuti mõned energiajoogid. Siin on viis kõige huvitavamat asja, mis artistil ja tema meeskonnal peaks enne esinemist puhkeruumis olema: kolm musta rätikut, ühekordne kaamera, suur Dodo pitsa, külm piim ja pudel Bumbu rummi.

Miks peavad rätikud olema mustad? villemdrillemi mänedžer Karl Tamm selgitab: "villemdrillemi kolm rätikut peavad olema musta värvi, sest see on artisti lemmikvärv ja need paistavad laval publikule teiste värvidega võrreldes vähem silma!"

See ei ole kogu nimekiri – muidugi on muusikul kindlad nõudmised ka tehnikale, aga ehk kõige huvitavam on tõsiasi, et muu hea ja parema hulgas ootab villemdrillem, et lava taga oleks talle piisavalt hommikuhelbeid ja sobiv kauss nende söömiseks.

villemdrillem tähistab sügisel oma 22. sünnipäeva. Kuulsust hakkas ta koguma neli aastat tagasi, kui tema Soundcloudi laetud lood popiks said. Tema läbimurdesingliks võib lugeda koostöös Elina Borniga sündinud lugu „niiea“, mis 2020. aastal jõudis raadiote edetabelites üheks kõige mängitumaks looks. Järgmisel aastal võitis ta looga „Paaristõuked“ oma esimese kuldse plaadi.

Villemdrillemi riime ja biite saab kuulda juba neljapäeval enne Suurt reedet, 14. aprillil, kui ta Hollywoodi lavale astub. Lisaks kütavad kevade kuumaks Wateva ja DJ Dr Muul. Peo teeb eriliseks ka tõsiasi, et kogu tulu läheb artistide ja Eesti ööelu tegijate toetuseks, kes on pidanud pandeemiapiirangute tõttu kannatama. Pidu algab kell 22, rohkem infot leiab Facebookist.