Pink Floyd lasi Ukraina toetuseks välja uue loo: tahame sel viisil näidata, mida maailm sellest sõjast arvab

Legendaarne Pink Floyd lasi täna, 8. aprillil välja uue loo. Bändi eelmine väljalase oli aastal 1994, seega on viimasest laulust möödunud suisa 28 aastat. Uues loos "Hey hey rise up" teevad kaasa bändi kitarrist David Gilmour, trummar Nick Mason, bassimees Guy Pratt ja klahvpillimängija Nitin Sawhney.

Pala on üles ehitatud lähtudes ukrainlase Andri Khlyvnyuki laulust. Originaalloo näol on tegemist protestilauluga Esimese maailmasõja ajast. Pink Floydi kitarrist Gilmouri lapselapsed on pooleldi ukrainlased, nii et tema jaoks oli Khlyvnyuki protestilaul väga liigutav.