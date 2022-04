“Kui keha on korrast ära, hakkab elu allapoole liikuma. Kui ta on korras, on tunded ausad, töövõime võimas ja lihtsalt hea olla,” räägib 53aastane muusik Mihkel Raud, kes on teinud läbi erakordse kehalise muutuse. 55aastane saatejuht Alari Kivisaar aga saab pärast kahtkümmend aastat taas istuda jalg üle põlve - kõht enam ei takista.