FOTOD | Lauljatar Avril Lavigne kihlus Pariisis oma suure armastusega: tundus, et maailmas eksisteerime üksnes meie kaks

Avril Lavigne ja Mod Sun kihlusid 27. märtsil. "See oli kõige täiuslikum päev, mida üks naine võib endale ette kujutada," räägib lauljatar väljaandele People, "Sõitsime paadiga mööda Seine'i jõge. Seal oli viiuldaja, šampanja ja roosid. Tundus, et aeg on seisma jäänud ja maailmas eksisteerime üksnes meie kaks."

Mod Sun on postitanud tähtsast päevast palju pilte. Fotodel hakkab eelkõige silma Lavigne'i särav südamekujulise teemantiga sõrmus. Naise sõrmuse sisse on kraveeritud tekst "Hi Icon", kuna need olid esimesed sõnad, mida kallim talle ütles.