Saku Suurhallis toimub heategevuskontsert "Tere õhtust! Me oleme Ukrainast", kus esinevad tuntud Ukraina lauljad ja koomikud

24. aprillil toimub Saku Suurhallis heategevuskontsert "Tere õhtust! Me oleme Ukrainast".

Ostes annetuspileti (donate), aitab inimene samaaegselt Ukrainat ning kontserdile saab pileti üks Ukraina sõjapõgenik Eestis. Kõik annetuspiletid genereerib Piletilevi ja edastab need Pagulaskeskusele.

Monatik - Tegu on maailma staadioneid vallutanud artisti, produtsendi ja heliloojaga. Ühtlasi on ta arvukate tantsuhittide autor ning heliprodutsent.

Sergei Babkin - Sergei on muusik, grupi "5'nizza" liige, teatri- ja filminäitleja, laulja ja laulukirjutaja. Mees on ka "Голос Украины" ("Ukraina hääl") sõutreener ja osales 5. hooajal sõus "Tantsud tähtedega".

Dorofejeva - Nadežda Dorofejeva on laulja, disainer, vlogija ja osaleb projektis "Время и Стекло" ("Aeg ja Klaas").

Alina Pash - Alisha on laulja ja räppmuusik, talendishow «X-faktor» 6. hooaja finalist ja rahvusliku konkursi võitja lauluvõistlusele Eurovision 2022;

Jerry Heil - Ta on laulja, laulukirjutaja ja juutuuber. Jerry oli üks neist, kellele meeldis kodus lemmikhitte järele laulda, internetiajastu tulek aga pakkus talle õnneks võimalust toast välja tulla. Ta on laulja ja populaarne blogija, kellel on nii YouTubis kui mujal sotsiaalmeedias sadu tuhandeid jälgijaid. Tema singel #ОХРАНА_ОТМЕНА jõudis Ukraina hititabelis viie parima hulka;