Tomi ja Anni Rahula tütar sai sõjast teada üllatavast kohast: ongi hea, et sealt see info tuli

Tuleb välja, et sõjauudiste vahendamise ülesande on endale võtnud Tomi ema Lydia Rahula (74). “Rubi tuli ükspäev rääkima, et sõda käib. Uurisin, kust ta teab, ja ta seletas, et vanaema ütles. Ongi hea, et sealt see info tuli, sest kodus polnud me sellest veel rääkinud,” lausub Tomi.