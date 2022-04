Priit Pihlap vend Tarmost: ta maksis oma hinges lõivu sellele, et olla pildis ja rahva poolt armastatud

Priit tõdes, et Tarmo maksis oma hinges lõivu sellele, et olla pildis ja olla rahva poolt armastatud, tahtes samal ajal ehk teha midagi muud. "Vaieldamatult see, kuidas Tarmo oma muusikat esitas, kuidas ta salvestas – see oli nii kõrgprofessionaalne tase, et kõigile ütlejatele tahan soovitada kuulata neid salvestusi."