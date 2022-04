Jared Leto ajas "Morbiuse" võttemeeskonna närvid krussi - tema tualetipausid olid paras katsumus kõigi jaoks

Ajakirjanik Mike Ryan oli kuulnud, et Leto oli nii Michael Morbiuse rolli süüvinud, et tahtis kogu aeg väljendada valu, mida tegelaskuju tunneb. Nii ei kõndinud füüsiliselt heas vormis olev Leto WCsse tavapäraselt, vaid hoopis longates ja kasutades karke. Kõik see võttis aga nii kaua aega, et võttemeeskond tegi temaga diili - hangitakse ratastool, millega teda siis tualeti vahet sõidutatakse.