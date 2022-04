Tule taevas appi! Kas Katie Price välgutas tõesti rindu Boris Johnsoni ees?

The Mirror vahendab, et Morgan kirjutas avaliku kirja, kus kutsub üles oma kunagist head sõpra Katie`it abi otsima, et oma igapäevaelu kuidagi taas ree peale saada.

Morgan nentis, et Katie oli kunagi ta lemmikute hulgas, aga olukord on nüüdseks muutunud. Ta tõi välja Katie viimase aja draamad – näiteks selle, et naine on pankrotis. Lisaks ka narkootikumide tarvitamise ning lõputuna näiv iluoperatsioonide rida.