BLOGI JA FOTOD | Maskisaatest langes välja Kaheksajalg! Paljastus jahmatas detektiive: selle lauljatari nime ei pakutud kordagi

Kaheksajala osas arvati, et inimene on kindlasti seotud muusikaga. "Kitarr käes – nagu Taukar, konts jalas – nagu mina, suur aju – nagu Peeter ja Sepo kokku," iseloomustas Kaheksajalga detektiiv Brigitte Susanne Hunt. Maski sees arvati olevat erinevaid staare nagu Eleryn Tiit, Evelin Võigemast, Inga Lunge ja Epp Kärsin. Silvia Ilvest ei osatud pakkuda kordagi.

Esimeses voorus oli Kaheksajalal duell Malekuningaga, teises voorus aga võistles ta koos Ükssarviku ja Jänesega. Kaheksajala esituses kõlasid lood "Dance on the Floor" ja "Back in Black".