Charlene Rennit lahkuminekust: tuleb aktsepteerida reaalsust ning et seda ei saa muuta

Möödunud kuul tuli ilmsiks kurb uudis, et kultuuriprodutsent Charlene Renniti ja tema maailmakuulsa fotograafist kallima Bobby Sageri neli aastat kestnud suhe on järsult lõppenud. Mees jättis naise sõnumi teel. Abu Dhabis elav Charlene on valmis nüüd avaldama oma nipid, kuidas suhteleinaga toime tulla. „Isekas lõpp tähendab mõlemale poolele pikemat toibumise teekonda,” teab naine.