Hailey Bieber paljastab põhjuse, miks ta enam modellindusega ei tegele

Suurte moebrändide heaks töötanud Bieber ütleb, et tal on modellitööga seoses halvad mälestused, mis on mõjutanud tugevalt ka tema enesehinnangut. "Mul on väga halb kogemus ühe tähtsa casting'u direktoriga," räägib naine, "Ta rääkis mu agendile midagi sellist, mis raputas kõvasti minu enesekindlust. Ma ei taha end sellel alal halvasti tunda, sest saan igas muus töös hästi hakkama. Miks ma peaksin end asetama olukorda, kus tunnen end väärtusetuna?"

Hiljutises intervjuus kaalus Bieber ka modellikarjääri ühendamist ettevõtlusega. Naine tõi hiljuti turule oma nahahooldustoodete sarja ja paljastab nüüd, et inspiratsioon pärineb lapsepõlvest. "Mäletan, kuidas ema mind lapsepõlves vannitas – kuivatas pealaest jalatallani ja seejärel kreemitas väga hoolikalt, et mu nahk oleks terve," jutustab naine. "Vanaema õpetas mu ema nii tegema ja ema on omakorda mind õpetanud."

Bieber teab, et konkurents selles valdkonnas on karm, kuna ka mitmed teised kuulsused on turule toonud oma ilutooted. "Mul on muidugi omad hirmud, sest konkurents on kõva," tunnistab Hailey, Aga loomulikult peab olema kindlustunne enda ja meie brändi suhtes, et sellest saaks alguse midagi uut ja teistsugust."