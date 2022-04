Ansambli Laine uus liige on selgunud: mis saabki parem olla, kui põlvkondade vahetus sellisel perekondlikul moel

Märtsi lõpus tuli teade, et juba 9. aprillil alustab ansambel esinemisi uue lauljannaga. Esialgu hoiti lauljat saladuses, kuid eile avaldati Facebookis, et et tegu on varalahkunud lauljanna Krista Grinbergs Raigla noorema tütrega. "Mis saabki parem olla kui põlvkondade vahetus sellisel perekondlikul moel," seisab postituses.