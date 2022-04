Mihkel Mattiseni perekonda tabas valus kaotus: ilusat rännaku jätku sulle, kallis paps, armastan sind igavesti!

Enno Mattiseni lahkumisest teatas poeg Mihkel Mattisen. "Armas isa, sa olid tõeliselt hea ja õiglane inimene. Pole ma iial kuulnud, et sa kedagi halvustaks, taga räägiks, kadestaks... Ka meie meenutame sind heaga ja suure igatsusega hinges. Ilusat rännaku jätku sulle, kallis paps, armastan sind igavesti! Kel on soovi tulla mu isaga hüvasti jätma, siis kohtume esmaspäeval, 18. aprillil kell 13.30 Pärnamäe krematooriumis."

Märtsi lõpus teatas Mihkli abikaasa Polina Mattisen, et tema Mariupolis elanud vanaema elutee on katkenud.

Hiljuti andis naine Kroonikale intervjuu, kus tõdes, et tema 95-aastane vanaema on Mariupolis. "Isa nägi Ukraina telekanalilt oma kunagist kodutänavat. See oli Vene vägede intensiivsete rünnakute tagajärjel täiesti moondunud," rääkis Polina. "Vaatepilt oli väga kurb. Samal tänaval asunud kool, kus ta kunagi õppis, on maamunalt pühitud. Sama olukord on elumajadega – kõik on muutunud rusuhunnikuks."