FOTOD | Naer, muusika ja silmailu: Tallinna üks armastatumaid kokteilibaare Whisper Sister tähistas viiendat sünnipäeva

Tallinna üks esimesi speakeasy stiilis baare Whisper Sister tähistas oma viienda tegutsemisaasta täitumist! 1920ndate New Yorgi maaletoojad baarist Whisper Sister on viimase viie aasta jooksul teinud pealinnas ära tänuväärse töö. Loodud on kohtumispaik tõelistele kokteilikunsti austajatele, kuhu saab tulla hindamaks nii kokteilikunstnike meisterliku töö tulemust või siis lihtsalt nautimaks keskkonda, milles ühised huvid ja väärtused liidavad.