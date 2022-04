FOTOD | Vaata, kes olid kohal! Kauaoodatud mängufilmi "Apteeker Melchior" pidulikule esilinastusele tuli mitmeid tuntud nägusid

Indrek Hargla seitsmest raamatust koosnev Apteeker Melchiori romaanisari on võitnud lugejate südamed nii eestikeelsena kui ka teistesse keeltesse tõlgituna. Raamatud on välja antud seitsmes keeles: eesti, soome, prantsuse, ungari, läti, saksa, inglise ning ka filmi kinolevi on planeeritud rahvusvaheliselt.

Nüganeni sõnul pole mängufilmi puhul tegemist raamatu ekraniseeringuga, vaid filmi jaoks kirjutatud originaalstsenaariumiga, mis on kirjutatud koos Indrek Hargla ja Olle Mirmega. "Võrreldes raamatuga on filmis omajagu üllatusi. Näiteks on filmis tegemist raamatuga võrreldes noorema Melchioriga, kes alles alustab oma tegevust abifoogti ja detektiivina. Apteeker Melchior on oma teekonna alguses, me näeme filmis tema arengulugu," tõi Nüganen välja.