KROONIKA MÄRKAMISED | Inga Lunge tegutses abipolitseinikuna, pilt pojaga telefoniümbrisel ning Gerli Padar läbis noorenduskuuri

Lauljanna Gerli Padarilt on viimasel ajal palju küsitud, mis ta endaga teinud on, et näeb välja nagu kahekümnendates. "See on vampiirihooldus ehk plasmateraapia, mille esimesest protseduurist on möödas kolm kuud," räägib Gerli. "Enda punastest verelibledest plasma näkku süstimine võib küll ­õõvastavalt kõlada, kuid tulemus on seda väärt. Märgatav näolifting on saavutatud aga mesoniitidega. Tumedad silmaalused, vajunud silmalaud, kortsukesed siin-seal, lõtvunud nahk, topeltlõug, pigmendilaigud ning tumedad armid lõuajoonel (vanadest punnidest) on asendunud beebipehme sileda nahaga ning selge ja puhta lõuakontuuriga."