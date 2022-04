Moodne paar: Brooklyn Beckham ja tema värske abikaasa muutsid mõlemad oma nimed ära

Traditsiooniliselt võtab naine oma mehe perekonnanime ning Nicola otsustas, et lisab enda tavapärasele nimele lõppu Beckhamite nime ehk nüüdsest on ta tuntud kui Nicola Peltz Beckham. Sama teed on läinud ka Brooklyn, kuid Peltz pole ametlikult tema perekonnanimi, vaid see on nüüdsest tema keskmine nimi.