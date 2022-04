Legendaarses Hollywoodis toimub kevade suurim pidu: laval rokivad Wateva ja villemdrillem

Pandeemia on meie maailma pea peale pööranud ning paljude teiste hulgas on kannatanud ka ööelu ja artistid, kelle jaoks sulgusid pikaks ajaks meelelahutuskohtade uksed. Nüüd on aga aeg ööelule taas hoog sisse lükata – muusikute toetuseks toimub selle kevade esimene suur pidu Jägermeister Save The Night. Ja sina pead seal olema!

Viimase paari aasta jooksul on palju muutunud: meie lapsed on suureks kasvanud, mõned neist on äsja 18-aastaseks saanud ja see võib olla esimene pidu nende elus. See öö jääb igaveseks meelde. Kindlasti on ka neid noori, kes oma 20 eluaasta jooksul pole piirangute tõttu saanud legendaarsesse Hollywoodi veel jalga tõsta ega seal mõnusalt aega veeta. Nüüd on parim aeg pidutsemiseks. Me oleme noored, õnnelikud ja tahame pidutseda hommikuni.

Pidude aeg on jälle käes ja me võtame sellest viimast! Vinge stardipaugu annab Jägermeister Save The Night meie kõige legendaarsemas ööklubis Hollywood juba 14. aprillil. Laval astuvad üles Eesti muusikamaailma tähed Wateva ja villemdrillem. Parima muusikavaliku eest vastutab Dr. Muul. See ei ole lihtsalt pidu, vaid üritus, mis toetab muusika ja ööelu tegijaid, et meelelahutusüritustele taas hoog sisse lükata.

„Meie ööklubi on tõesti legendaarne,” ütleb Club Hollywoodi juht Rauno Otsepp. „Mujal maailmas ei ole praktiliselt enam jäänud selliseid klubisid, mis töötavad 27 aastat järjest. Muutub mood, muutub ka Hollywood. Eestis ei ole vist ühtegi inimest, kes pole meil peol käinud.”

Hollywoodi juht julgustab ka noori klubisse tulema – hoolimata klubi pikast east on tegemist suurepärase meelelahutuskohaga ka nooremale põlvkonnale, kinnitab Otsepp.

Tule, sest Save The Nightil pidutsedes toetad tegijaid! Pidu algab juba kell 22.00.