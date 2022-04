On sombune varahommik, lörtsisadu vaheldub päikesepaistega. Tele­maja Gonsiori tänava poolsesse fuajeesse on üles pandud teljed, millel vabatahtlikud saavad punuda varjevõrke Ukraina sõduritele. Eelmisel päeval on avalikkuse ette toodud Kiievi eeslinna Butša õudused, mis raputasid kogu maailma.

Anna Pärnoja ja Evelin Võigemast on juba kohal ja lasevad näppudel käia. Nad on siin varemgi pununud. Täna on nende tuju eriti morn, sest emadena on laste ja naiste vastaseid räigeid kuritegusid võimatu mõista. Punumine aga mõjub rahustavalt ja nii saab anda oma panuse võitluses meie kõigi vabaduse eest.