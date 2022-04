Charles haarab ohjad? Palee on tulnud välja plaaniga, kuidas prints saab lõpuks Harry tütrega esmakordselt kohtuda

Prints Harry ja Sussexi hertsoginna tütar Lilibet tähistab paari kuu pärast oma esimest sünnipäeva, kuid siiani pole ei prints Charles ega ka kuninganna last näinud. Nüüd on Briti meedia spekuleerimas, et Charles ja tema abikaasa Camilla on maikuuks planeerinud tööreisi, mille raames võiksid nad ka Harryt külastada.