Vene staarpaar hakkab sõja tõttu lahutama: kas saatuslikuks saab ämm?

Nimelt on Koroljova Ukraina juurtega ning tema ema Ljudmila on täielikult sõja vastu. Kuid Tarzan on viimasel ajal teinud mitmeid avalikke avaldusi selle kohta, kuidas ta arvab, et Venemaa armee on maailma parim ja sõjast väljuvad just nemad võitjatena.

Juba mitmeid aastaid USAs elanud lauljatari ema on otsustanud oma väimehe perest välja visata. Ta on eemaldanud Tarzani oma sotsiaalmeedia kontodelt ning ta ei soovi kuidagi strippariga enam ühendust võtta. Ka Glushko ei jälgi oma ämma enam sotsiaalmeedias.

Vene meedia andmetel on olukord läinud nii kaugele, et Koroljova kaalub Tarzanist lahutamist. Nad on olnud abielus 19 aastat ning tänu nende suhtele sai strippar Venemaal üldse kuulsaks.

Glushko ja Koroljova abielu on saatnud mitmed skandaalid juba algusest saadik. Juba kaks aastat tagasi olid mõned idanaabrite väljaanded kindlad, et staarpaar on lahutamas, sest Tarzan tunnistas, et on lauljatari petnud.

Tarzanina tuntud Gluško sõnul oli aset leidnud üks vahejuhtum. "Ma petsin oma Jumala poolt antud naist. Ma ei hakka valetama ja väitma, et tegu on lihtsalt mulle väga sarnase mehega. Räägin otse ja avameelselt. Tegin seda ja pean oma tegu selgitama vaid abikaasale ja Jumalale," kirjeldas ta täpselt ning rõhutas, et tegu oli puhtalt füüsilise kokkupuutega ning mingeid tundeid mängus ei olnud, sest armastab vaid Koroljovat.

Tegu pole kaugeltki esimese juhtumiga, mil mehe truudus kahtluse alla on sattunud. Nimelt on leidunud naisi, kelle sõnul on nad kuulsale stripparile ka sohilapsi sünnitanud.