Suurbritannias ei tehta mingit saladust sellest, et juba aastaid on vaikselt valmistatud ette plaane, mis peaks juhtuma, kui kuninganna Elizabeth II meie seast lahkuma peaks. Nüüd on avalikkuse ette tulnud üks detail monarhi võimalike matuste kohta, mis on tekitanud peavalu just ühe ameti esindajatele.