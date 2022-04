VIDEO | David ja Victoria Beckham tegid oma värskelt abiellunud pojale eriti väärtusliku pulmakingi

Nii Brooklyn kui Nicola on pärit väga jõukatest peredest. Nicola ema Claudia tegeleb modellindusega ning isa Nelson on tuntud ärimees ja Donald Trumpi toetaja. Beckhamite vara suuruseks arvatakse olevat sadu miljoneid eurosid, kuid perekond Peltz on veelgi jõukam. Nicola Peltzi isa varade väärtus on hinnanguliselt üle ühe miljardi euro.