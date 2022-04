Kui romantiline! Harry Stylesi edetabeleid vallutav lugu võib olla suunatud naisele, kellesse ta pööraselt armunud on

Fännid on veendunud, et Harry Styles on saanud uue loo kirjutamiseks inspiratsiooni oma kallimalt Olivia Wilde'ilt. Seda seetõttu, et laulus on mõned read, mis vihjavad konkreetselt nende suhtele, vahendab Elitedaily.

Nimelt, räägib laul armastusest naisterahva vastu, kellel on kaks last ning kes on pidanud Ameerikast lahkuma (Ing. keelsed sõnad: Leave America, two kids follow her ). Näitlejannal on 7-aastane poeg ning 5-aastane tütar. Ühtlasi, on Wilde'il kodud nii Inglismaal kui ka Ameerikas ning seetõttu viibib ta vahel Los Angelesest pikka aega eemal.

Kuigi laul nimega "As it was" on väljas napilt alla kahe nädala, purustab see juba rekordeid. Lugu tõusis avanädalal nii golbaalselt kui ka Eestis Spotify's esimesele kohale ning püsib seal siiani.

2021. aastal tuli päevavalgele, et äsja pikaaegsest kallimast lahku läinud Olivia Wilde'il on uus silmarõõm - temast 10 aastat noorem Harry Styles. Styles ja Wilde on siiani koos ning üksteisesse kõrvuni armunud.