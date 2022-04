Roosabanaanike avaldab oma lemmikpeopaiga Tallinnas: ma elan seal, see on parim klubi Eestis

Arijal on Tiktokis kokku üle 155 000 jälgija, Instagramis on neid veel ligi 14 000. Kui ta mõtleb oma esimese peomälestuse peale, siis kohe meelde ei tulegi, milline see võis olla, kuid arvab, et ju see oli ehk 16+ disko mõnes Tallinna ööklubis. Esimene tõeline meeldejääv oli aga d’n’b artist Macky Gee live kolm aastat tagasi Kultuurikatlas – drum’n’bass on stiil, mis Arija hinge kõnetab.

Aga hea õhtu algab alati ettevalmistusest. „Mulle meeldibki ettevalmistus rohkem kui pidu ise,“ naerab naine. „Kui ma tunnen ennast koledalt, siis on ka mu tuju kole. Peod on mu lemmik ettekääne, et end skandaalselt riidesse panna ja liiga palju meiki teha!“ Riietusstiil olgu aga kindlasti üks: bad bitch.

Peole meeldib Arijale minna seltskonnaga, kuid... „Mulle meeldib poole pealt ära joosta ja üksi seiklema minna!“ avaldab Arija. „Pluss ma vihkan kõiki, kes üritavad midagi rääkida, sest ma ju ei kuule ja ma lihtsalt noogutan ja loodan, et see oli õige jutt, millele kaasa noogutada.“ Roosabanaanike naerab ja lisab: „Aga kui d’n’b käib, siis olen platsis.“

Ka viinastunud olekus härradega võib õige muusika saatel jumpstyle-stiilis ringi karata, peaasi, et kõik jääks siiski tantsimise piiridesse. „Lemmikud klubikülastajad ongi minu jaoks need, kes mõistavad nalja, kes mitteseksuaalselt kaasa tantsivad ja on muidu lõbusad inimesed,“ tõdeb ta. „Ma annan molli, kui sa mind ebaviisakalt katsud,“ on Arija resoluutne, kuid ütleb, et üldjuhul ta siiski läheb tantsupõrandale, kui kutsutakse.

Paraku on ka neid, kes teevad teistelgi klubikülastuse ebameeldivaks. „Kõige tüütumad on luuad – need Tammsaare pargi luuad," viitab Arija tüdrukutekampadele, kellele Tallinna kesklinnas koguneda meeldib. „Ja riiukuked – need, kes just 18 said ja kes on hakanud Factory asemel käima päris klubides. Muidugi ka veel need vennad, kes garderoobis trügivad, nagu pandaks garderoob kinni, enne kui nad oma jope ära jõuavad anda.“