Uuesti kohtus! Johnny Depp süüdistab eksnaist laimamises ja esitas talle üüratu hagi

2020. aasta kohtuprotsessi käigus mõisteti Johnny Depp (58) süüdi oma ekskallima Amber Heardi vägivaldses kohtlemises, vahendab Independent. Depp on süüdistusi korduvalt ümber lükanud ning algatas esmaspäeval kohtuprotsessi, mille eesmärgiks on tõestada, et Heard üritas oma väidetega sihilikult kahjustada tema mainet ja karjääri.

Deppi advokaadid väidavad, et naine üritas läbi pettuse ja laimu ekskallima karjäärile vee peale tõmmata ning raha välja välja nõuda. Näitleja esitas Amber Heardi vastu 50 miljoni suuruse hagi. Möödunud nädalal tegi naine Instagrami postituse, kus sõnas, et tal tuleb endiselt maksta kõva hinda selle eest, et ta julges ausalt kõik üles tunnistada. "Kui see kohtuprotsess lõppeb, siis saan ehk viimaks edasi liikuda ja loodetavasti teeb sama ka Johnny," kirjutas Heard.