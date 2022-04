Vaim valmis! Hilissügisel esineb Noblessneris armastatud Saksa rokkbänd Milky Chance

Milky Chance’i kõige uuema singli „Synchronize“ südames ongi armastuse võit hirmu üle ning on loodud just nendesse aegadesse, mil käib pidev tasakaaluotsing eksistentsiaalse õõva ja sentimentaalse idealismi vahel. Rehbein laulab: „Taevas suitseb, ma hoian sind lähedal, sest ma armastan, kuidas me oleme sünkroonis.“

Järgnevatel aastatel andis Milky Chance välja veel kolm täispikka stuudioalbumit, mis said kõik väga hea vastuvõtu osaliseks. Kokku on striimitud nende lugusid üle viie miljardi korra, nad on andnud suurkontserte kümnetele tuhandetele inimestele kõikjal maailmas ning on külastanud pea iga hilisõhtust telesaadet. Legendaarsed Coachella, Lollapalooza ja paljud teised festivalid on samuti Milky Chance’i helidesse mattunud. Nende singel „Colorado“ nautis taas hitistaatust – ligi 100 miljonit voogedastust. Lugu oli ideaalne sissejuhatus üllatusalbumile „Trip Tape“, kus mõnusas kombinatsioonis originaallugusid, kavereid, demosid ja remixe.