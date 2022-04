Britney Spearsi kallim ootab elevusega beebi sündi: see oleks pidanud juhtuma juba kolm aastat tagasi

Spearsil on eelmisest abielust kaks teismelist poega, Sean ja Jayde. Esmaspäeva hommikul teatas lauljanna, et ootab praeguse kallima Asghariga ka kolmandat last. Paar kihlus mullu sügisel.

Pärast uudise teatavaks tegemist jagas Asghari oma mõtteid pere loomisest ja abielust. Ta kinnitas, et ei suuda beebi sündi ära oodata ning on täielikult valmis isaks saama, vahendab BBC. "Ausalt öeldes oleks see pidanud juhtuma kolm aastat tagasi," sõnab mees, "Olles suhtes inimesega, keda armastad, soovid luua midagi uut. Seda me tahamegi."

Nii Spears kui Asghari on varasemalt tunnistanud, et soovivad ühel päeval lapse ilmale tuua. Spekulatsioonid lauljanna raseduse kohta said alguse kuu aega tagasi, kui Britney avaldas TikTokis videolõigu teise raseda naise kõhust.