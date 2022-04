Tõsielustaar ja ärinaine Kim Kardashian on pidanud viimased 15 aastat tegema rasket tööd selleks, et inimesed unustaks ära ühe video, mille pärast ta kunagi üldse kuulsaks sai. Nüüd on erootiline film jõudnud kogemata ka nelja lapse ema järeltulijateni.