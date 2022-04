FOTOD | Enam glamuursemaks minna ei saa! Heategevuslik õhtusöök presidendiga kogus rekordsumma

Carolin Illenzeeri Fond kogub annetusi Eesti Kaitseväe teenistuses langenud ja raskelt viga saanud kaitseväelaste laste haridustee toetuseks. Fondi nimistus on 61 last ja noorukit. Noorimad on alles sündinud, vanimad on läbinud kaitseväe ja jõudnud ülikoolidesse. Just ülikooli õpingute toetamist peab fond väga oluliseks.