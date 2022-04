VIDEO | Äsja rasedusest teatanud Britney Spears demonstreerib fännidele oma kasvavat beebikõhtu

Britney Spearsil (40) on eelmisest abielust kaks teismelist poega Sean ja Jayde. Esmaspäeva hommikul teatas lauljanna, et ootab praeguse kallima Sam Asghariga (28) ka kolmandat last. Paar kihlus mullu sügisel.

Asghari on lapseootuse üle väga rõõmus ja avaldas, et see oleks võinud juba varem juhtuda. "See oleks võinud juba kolm aastat tagasi aset leida," ütles näitleja, "Kui oled suhtes inimesega, keda armastad, siis soovid luua midagi uut. Seda me tahamegi."