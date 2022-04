Uko Arop põhjendab pisipoja ebatavalist nimevalikut: oma nime uurides mu poeg mõistab, miks maailm selline on

Möödunud aasta juulikuus sündis muusik Uku Arop ning tema kallima Jaanika Vinki perre pisipoeg. Vanemad valisid lapsele erilise nime - Enki. Kuna Enki-nimelisi inimesi on väga vähe, hakkasid fännid kohe uurima, milline tähendus nimel tegelikult on. Nüüd avaldas tuntud räppar Instagramis ebatavalise nimevaliku tagamaad.

"See nimi sai valitud, kuna numeroloogiliselt tõi number 8 jõu, ambitisiooni ja edu Enki iseloomule," selgitab Arop, "Selle taga peitub ka meie planeedi rahvastiku senise loomise lugu, mis on senise religioosse pildi tõeline algus."