Suri tuntud näitleja ja koomik Gilbert Gottfried

Gottfriedi pere teatas näitleja surmast tema ametlikul Twitteri kontol. "Teatame sügava kurbusega, et peale pikka haigust on lahkunud meie seast armastatud Gilbert Gottfried." Oma erakordse hääle pärast tuntud koomik suri 2. tüüpi müotoonilisse düstroofiasse, mis on üks lihasdüstroofia vorm.