Rihanna jagab suurimat hirmu, mis tal seoses rasedusega on: minu ema jaoks oli see väga raske

Rihanna ütleb Vogue'ile antud intervjuus, et tema rasedus polnud sugugi planeeritud. "Ma ei ütleks, et lapsesaamine oli planeeritud," jagab naine, "Samas ei teinud me ka midagi selleks, et seda ei juhtuks." Lauljatar sõnab, et ei ajanud näpuga järge, millal oleks kõige suurem tõenäosus rasestuda. "Lihtsalt lõbutsesime," ütleb Rihanna, "Ja siis tegin testi..."